Endesa reactiva ampliar la central reversible de Moralets després de renunciar-hi el 2018

En plena revisió de l’estabilitat del sistema elèctric estatal, els projectes de centrals hidroelèctriques reversibles recuperen protagonisme a l’agenda energètica. Segons va avançar Nació Digital i ha confirmat SEGRE, Endesa ha decidit reactivar el projecte per ampliar la potència de la central hidroelèctrica de Moralets, situada en el límit entre Catalunya i la Franja.

La iniciativa, que ja compta amb informes ambientals favorables, va ser abandonada el 2018. Endesa va al·legar llavors que la inversió no es podria recuperar a curt termini. Ara, la reactivació del projecte coincideix amb la decisió del Govern d’ampliar fins a 75 anys el termini de concessió d’aigua per a centrals hidroelèctriques reversibles, una mesura pensada per facilitar l’amortització de les inversions en aquest tipus d’infraestructures i fomentar l’emmagatzemament d’energia renovable, clau per a l’estabilitat de la xarxa elèctrica davant de l’increment de la generació renovable, que és menys predictible i, per tant, inestable. Actualment, la llei estatal d’Aigües (reial decret legislatiu 1/2001) dona preferència a la concessió per a aquest tipus de centrals per sobre d’altres usos no prioritaris, com els industrials i els recreatius.

En cas d’arribar a ampliar-se, Moralets permetria passar de 200 a 600 MW de potència, sempre que s’autoritzi un nou punt de connexió a la xarxa elèctrica estatal que pugui absorbir l’esmentada potència. En el seu moment, es va plantejar un projecte per augmentar la capacitat de la línia d’alta tensió entre l’esmentada central i la subestació del Pont de Suert, recollit en el pla de desenvolupament de la xarxa estatal 2015-2020. Aquest pretenia reforçar la seguretat del subministrament i reduir els problemes de tensió al Pirineu. Tanmateix, va xocar amb informes desfavorables de la Generalitat i l’oposició d’entitats ecologistes i després de rebre al·legacions del Pont de Suert, Vilaller i Montanui.

Cal veure si el nou Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d’Energia Elèctrica contempla la solució tècnica que faci possible el projecte.

La central de Moralets, operativa des del 1985, va ser dissenyada amb la previsió de futures ampliacions amb actuacions menors d’adaptació de la presa de Llauset i de Baserca, al terme municipal de Vilaller –i per la qual el consistori percep grans ingressos–, i de readaptació de la galeria de pressió de la central subterrània.