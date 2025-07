Inefc rep 543 sol·licituds per a 40 places a la Seu d’Urgell

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Inefc Pirineus ha rebut un total de 543 sol·licituds per al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) especialitzat en esports de muntanya i de riu, de cara al curs 2025-2026. De les 543 sol·licituds, 96 han estat en primera preferència i 94 en segona, per optar a una de les 40 places que ofereix el centre per a la pròxima promoció. Inefc Pirineus iniciarà el cinquè any d’activitat i preveu la construcció de l’edifici definitiu en un nou equipament.

L’ajuntament de la Seu d’Urgell preveu que les obres puguin començar aviat en un terreny situat a la nova zona urbanitzada de l’Horta del Valira.