Una moció desbanca l’alcalde de Puigcerdà

El republicà Joan Manuel Serra es va convertir ahir en alcalde de Puigcerdà al prosperar la moció de censura presentada contra el fins ara alcalde, Jordi Gassió (Junts). La iniciativa va comptar amb el suport dels cinc regidors d’ERC, dos dels quatre edils de Futur per Puigcerdà i el vot favorable de l’edil no adscrit, Jordi Palomino, que es va mostrar disposat a “ajudar” el nou govern municipal sense especificar si s’hi integrarà. El nou alcalde va apuntar la intenció de conformar un govern al més ampli possible i el seu desig que l’oposició sigui “responsable”. Va lamentar que s’hagi qualificat de “trànsfugues” els dos edils de FxPuigcerdà que van avalar la moció i va demanar deixar de banda les “guerres de partits”. “No és transfuguisme, és valentia i compromís”, va dir. Per la seua part, l’alcalde sortint, Jordi Gassió, va avançar la seua decisió d’abandonar el consistori amb una sensació d’“injustícia”. Va voler deixar clar que la seua renúncia ja estava contemplada en el pacte de govern del 2023 entre Junts i Futur (quatre edils cada un, un dels quals Palomino). Pol Ravetllat (Junts) es va absentar.