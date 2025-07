Arbeca demana un pla d’acció per millorar la qualitat de l’aire

Arbeca va aprovar dimarts declarar el municipi com a zona d’especial protecció del medi atmosfèric. ERC va presentar una moció en la qual reclamava la redacció immediata i urgent del pla d’acció per millorar la qualitat de l’aire de les Terres de Ponent, amb “una atenció especial a les Garrigues”.

La moció remarca la preocupació pel projecte de la planta de Nova Tracjusa de Juneda, que preveu la incineració de 45.000 tones de residus per assecar tèrmicament fins a 100.000 tones de purins i altres residus. D’altra banda, l’alcalde en funcions, Francesc Roset, va confirmar ahir que han sol·licitat a la junta electoral central les credencials de l’edil d’ERC que entrarà a formar part de l’equip de govern, Esther Sementé, després de la renúncia de l’alcalde, Sergí Pelegrí, investigat per presumpta agressió a la seua exdona i a un mosso. A més, va afegir que ben aviat es convocarà un ple en el qual es donarà a conèixer qui serà el nou alcalde d’Arbeca i l’acceptació de Sementé com a regidora.