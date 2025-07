Els infants de la llar d'infants d’Almacelles, sense pati al caure trossos de façana, i sense climatització

Els petits de la llar d’infants d’Almacelles no poden sortir al pati per risc de despreniments de la façana, i dins de l’edifici suporten temperatures superiors als 30 graus a causa de la falta de climatització.

A aquests problemes se suma una denúncia de la regidora d’Educació del consistori, Estíbaliz Torres, contra l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), que ha tensat encara més la relació entre les famílies i el consistori. El pati està tancat des que es va detectar el perill de caiguda de pedres de la façana de l’edifici. Tot i que s’ha col·locat una xarxa de seguretat com a mesura provisional, encara no s’ha aconseguit instal·lar una marquesina que permeti reobrir aquest espai exterior.

La situació s’ha agreujat després de la denúncia de l’edil d’educació contra l’AFA. L’associació va intentar comunicar la situació a les famílies pel correu electrònic de l’escola, però l’edil ho va prohibir “al·legant que s’havien d’utilitzar canals alternatius al del centre”, va explicar l’alcaldessa, Vanesa Olivart.

Davant d’aquesta negativa, l’AFA va publicar un vídeo a les xarxes socials explicant la situació, incloent imatges del centre i de nens, amb els rostres tapats o d’esquena, d’internet. Les imatges dels nens van ser retirades poc després per respecte a les sensibilitats de les famílies, i l’AFA va demanar disculpes, asseguren.

Tanmateix, l’edil va presentar una denúncia davant dels Mossos, al·legant que havia reconegut un dels seus fills al vídeo i no ho havia autoritzat. “La mateixa persona que demana confiança és la que denuncia els que intentem millorar la situació dels nostres fills”, van dir.

L’AFA es va reunir amb l’alcaldessa i un membre del PSC, sense que hi acudís la regidora Torres. Les famílies van exigir la retirada de la denúncia i solucions urgents. De moment, la denúncia continua activa i la situació al centre no ha millorat.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Vanesa Olivart, va apuntar que des del consistori es treballa per posar solucions i ja s’han sol·licitat pressupostos per a les obres. Va insistir que la problemàtica s’arrossega des de fa anys i va lamentar la irresponsabilitat de l’anterior equip de govern de “permetre als nens sortir al pati”.