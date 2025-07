Treballs estiuencs de seguretat als remuntadors de Port del Comte

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’estació d’esquí de Port del Comte aprofita els mesos estiuencs per posar a punt les instal·lacions. Un dels focus principals aquests dies és la revisió exhaustiva del telecadira del Querol, una operació que ha de portar a terme cada deu anys per garantir la màxima seguretat dels usuaris i que inclou el desmuntatge de diversos pilons i la revisió del cable. A més, el personal de l’estació aprofita també per inspeccionar la resta de les infraestructures.