L’aigua de tres pobles d’Artesa, no apta per beure

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’empresa Aigües de Barcelona (Agbar), gestora del subministrament d’aigua a Artesa de Segre, va comunicar ahir als veïns de Colldelrat, Tudela i Seró la recomanació d’abstenir-se de consumir aigua de l’aixeta per beure o cuinar. Aquesta advertència arriba al detectar-se valors de terbolesa superiors als límits establerts per la legislació vigent. Segons l’empresa, l’episodi ha estat provocat per les intenses pluges de l’última setmana, que han afectat la captació del dipòsit comú dels tres nuclis, el qual es proveeix del riu Segre.

L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que aquesta no és la primera vegada que succeeix una incidència similar i va atribuir el problema a la falta d’inversions en la xarxa de proveïment. “Passa molt sovint, és necessari invertir i actualitzar els filtres d’aigua”, va remarcar Puigpinós. A més, va afegir que actualment “es treballa amb el Pla Director de l’Aigua del 2019, i s’actualitza la xarxa en la mesura de les possibilitats”.

La companyia va subratllar que l’alta terbolesa no només altera la qualitat de l’aigua per al consum humà, sinó que a més redueix l’eficàcia dels processos de desinfecció. Com a mesura preventiva, es recomana als més de 120 veïns afectats no utilitzar l’aigua de la xarxa per beure ni per cuinar. No obstant, els nivells detectats no representen un risc per a altres activitats quotidianes com dutxar-se, rentar la roba o netejar estris de cuina. Per solucionar la incidència al més aviat possible, Agbar ha incrementat els nivells de cloració i ha reforçat els controls analítics a la xarxa. S’informarà els veïns una vegada que els valors recuperin els paràmetres òptims per al consum humà.

El control de la terbolesa està directament vinculat a l’eficàcia dels tractaments de desinfecció, tant químics (com la cloració) com físics (radiació UV). Un nivell de partícules més gran en suspensió suposa un augment del risc, ja que els microorganismes patògens poden protegir-se als microespais de les partícules, la qual cosa dificulta l’acció dels desinfectants i augmenta el perill de transmissió de malalties.

El hall del Cubbtural i les piscines, refugis climàtics

L’ajuntament d’Artesa de Segre ha declarat oficialment dos espais municipals com a refugis climàtics, amb l’objectiu de protegir la població més vulnerable davant les onades de calor o en altres situacions meteorològiques extremes.

Els equipaments designats són el hall de l’espai municipal Cubbtural, que obrirà de 13 hores a 21 durant l’estiu, les piscines municipals, en el seu horari habitual i en dies concrets. Aquests espais estan pensats per oferir refugi climàtic, és a dir, llocs accessibles, segurs i climatitzats, especialment per a persones grans, nadons, pacients crònics i col·lectius amb pocs recursos. La iniciativa respon a les competències municipals en matèria de medi ambient urbà i segueix les recomanacions del Govern.