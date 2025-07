Penelles es rendeix a Aran Farràs, campiona europea de rugbi sub-18

Penelles va celebrar dimarts passat un emotiu acte de recepció en honor a Aran Farràs, veïna del municipi i jugadora de la selecció espanyola femenina de rugbi sub-18, recentment proclamada campiona d’Europa. L’acte va tenir lloc al saló de plens de l’ajuntament, on van assistir desenes de veïns i on el consistori va rendir un reconeixement públic a la jove esportista en nom de tot el poble.

Durant l’acte, Aran Farràs va firmar al llibre d’Honor del municipi, un gest reservat a persones que han contribuït de forma destacada en el prestigi de Penelles. L’alcalde, Eloi Bergós, va destacar l’orgull que suposa per a la localitat comptar amb una campiona d’Europa entre els seus veïns, subratllant els valors d’esforç, compromís i treball en equip que representa Farràs.

La jugadora va agrair el suport rebut i va expressar el desig de continuar creixent en la seua carrera esportiva, portant sempre el nom de Penelles allà on vagi.

L’acte va finalitzar entre aplaudiments, fotografies i mostres d’afecte per part dels veïns de la localitat que es van atansar fins a l’ajuntament per celebrar l’èxit d’una veïna que ja és un exemple per a les noves generacions.