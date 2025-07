Denuncien explotació de temporers a Torrelameu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Fruita amb Justícia Social va denunciar l’any passat una empresa agrària de Torrelameu per allotjar més d’una desena de temporers en “condicions infrahumanes” i abusar-ne laboralment. Segons l’organització, la Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador sobre aquest cas.

Fonts de l’entitat van explicar que els treballadors cobraven per sota del conveni establert i vivien en un magatzem de l’empresa “ple de maquinària, sense habitacions, cuina ni condicions mínimes d’habitabilitat”. A més, per aquest allotjament l’empresa els deduïa diners de la nòmina en concepte d’habitatge. Fruita amb Justícia Social va interposar la denúncia al final de la campanya, ja que els treballadors van demanar de no fer-ho abans per por de represàlies. Els treballadors també van explicar als membres de l’entitat que els responsables de l’empresa els pagaven per sota del preu que marca el conveni, els tractaven amb menyspreu, els cridaven sovint i mantenien una actitud intimidatòria de manera constant. L’entitat no té constància que aquesta situació es repeteixi aquesta campanya però va assegurar que hi ha més casos d’impagament de les hores treballades.