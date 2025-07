La CUP tanca la porta al govern de Tàrrega per la pròrroga de la privatització de l’aigua

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Laia Recasens, regidora de la CUP a Tàrrega, ha reiterat avui que el seu grup s’ha vist obligat a sortir del govern municipal principalment per l’incompliment d’un dels principals acords signats a l’inici de legislatura amb ERC i PSC, el compromís de municipalitzar la gestió integral del servei d’aigua abans del 31 de desembre de 2025. Segons ha explicat aquest matí en una roda de premsa a la plaça Major, “no només no s’ha complert aquest acord, sinó que ERC i PSC han optat per prorrogar la gestió privada del servei almenys 12 anys més, basant-se en informes tècnics que presenten nombroses mancances i errors no corregits malgrat les al·legacions formulades, entre elles les de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)”.

Recasens ha assenyalat que “aquesta decisió és perjudicial per a la ciutadania de Tàrrega, ja que perpetua la privatització del servei, on les grans empreses busquen un benefici privat per sobre del benefici comú”. Ha assegurat que la ruptura del pacte es fonamenta en la pèrdua total de confiança. Segons la regidora de la CUP, “des d’alcaldia se’ns ha confirmat que l’actual estudi, amb mancances i errors, és el que es portarà a votació del ple del pròxim 31 de juliol, i per a nosaltres això és una clara declaració d’intencions d’on volen anar, cap a la privatització, i aquí no ens hi trobaran i menys amb la falta de rigor d’aquest estudi”.

En relació amb una possible moció de censura impulsada per Junts, Recasens ha aclarit que no s’ha pres cap acord ni s’ha debatut amb l’assemblea, i que encara que la CUP no tanca les portes al diàleg, en aquests moments estan més propenses a no donar suport a una possible moció. Tot i això, ha remarcat que “qualsevol proposta s’haurà d’estudiar, nosaltres no ens hem tancat mai a dialogar i a parlar”, però ha remarcat que “en qualsevol negociació hi haurà la municipalització de l’aigua com una de les condicions”.

D’altra banda, Non Casadevall, secretari general de la CUP, ha destacat que la sortida dels regidors de la CUP del govern local reflecteix la coherència amb els principis de la formació, “no venim a ocupar cadires ni a viure de la política sinó que venim a fer política, i quan la CUP de Tàrrega s’ha vist impossibilitada a fer política i a posar un servei tan bàsic com l’aigua amb gestió directa, com s’havia compromès amb l’equip de govern, s’ha vist obligada a sortir i a deixar de participar d’aquest govern”.

La ruptura oficial s’ha formalitzat després de l’assemblea oberta celebrada dimarts, i avui Recasens ha reafirmat la posició del grup, marcant un abans i un després en la política local de Tàrrega, que ara queda amb un govern en minoria i un escenari polític obert.