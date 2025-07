Sense transport ni menjador: 41 alumnes d'un col·legi de Guissona perdran aquesta subvenció

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola concertada Fedac de Guissona i la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) van denunciar ahir que 41 alumnes d’aquest centre educatiu es quedaran sense transport ni menjador gratuït a partir del pròxim curs escolar 2025/2026 perquè se’ls ha retirat la subvenció que fins ara deixaven als alumnes que resideixen fora del municipi.

El consell comarcal de la Segarra és l’ens que presta el servei i el seu president, Ramon Augé, va afirmar que “es tracta d’una decisió de la conselleria d’Educació de la Generalitat que no comprenem ni compartim, i menys ara quan tothom ja ha fet les inscripcions”.

A més, Augé va destacar que “no s’ha tingut en compte la realitat de la comarca de la Segarra i concretament de Guissona, municipi en el qual les places públiques no són suficients,” tant a Primària com a Secundària.

L’AFA del col·legi Fedac de Guissona ha fet arribar una carta tant al consell comarcal de la Segarra com a la Generalitat de Catalunya mostrant la seua “preocupació” i “disconformitat” amb la decisió a més de qualificar la mesura d’“injusta i discriminatòria”. Segons l’AFA d’aquest centre educatiu, “moltes famílies no podran assumir el cost complet d’aquests serveis sense una ajuda pública i això pot provocar que molts nens no puguin continuar l’escolarització en condicions dignes”.

A més, com ja apuntava Augé, altres centres educatius de Guissona poden tenir dificultats per acollir el possible increment d’alumnes derivat d’aquesta decisió. Finalment, va destacar l’“impacte mediambiental” que suposarà, ja que si les famílies decideixen continuar a aquest centre, hauran d’utilitzar transport particular.

Per la seua part, la CCAPAC també ha fet arribar la queixa de l’AFA del col·legi Fedac de Guissona a la síndica de greuges.

Aquest diari va sol·licitar informació a la conselleria d’Educació de la Generalitat i està previst que respongui durant el dia d’avui sobre aquesta situació.