Contraris a la planta de biogàs de la Sentiu recorreran a la justícia l'aprovació del pla urbanístic del projecte
Els opositors també estudien demanar responsabilitats penals a Ordeig i Paneque per "beneficiar l'empresa promotora"
Els ajuntaments i entitats contràries a la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, juntament amb veïns afectats, presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació del pla urbanístic del projecte. També estudien demanar responsabilitats penals als consellers Òscar Ordeig i Sílvia Paneque per, segons consideren, "beneficiar l'empresa promotora". Els opositors ho han anunciat en un comunicat que arriba tres dies després que la comissió d'Urbanisme de Catalunya hagi donat llum verda al Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) de la planta. Aquesta planta, promoguda per Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), serà la més gran d'Espanya i del sud d'Europa i el Govern va declarar el projecte "estratègic".
La plataforma Pobles Vius va advertir aquest dimarts, en una mobilització a les portes del Departament de Territori a Barcelona, la intenció dels 27 ajuntaments i altres entitats contràries al projecte d'interposar un contenciós administratiu contra l'aprovació del pla urbanístic.
A més de confirmar la via de la justícia, el comunicat també ha anunciat que estudien demanar responsabilitats penals "associades a les accions realitzades per beneficiar l'empresa promotora" contra el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
De fet, el comunicat qualifica el Departament d'Agricultura que encapçala Ordeig de ser el "màxim puntal del projecte", ja que, segons afirmen, ha evitat posicionar-se sobre les distàncies de bioseguretat respecte de la granja més propera i també ha avalat l'origen de les matèries que es tractaran a la planta sense que els promotors hagin aportat contractes vinculants i comprovables. A més d'això, critiquen que Agricultura hagi concedit una subvenció de 4,5 MEUR a l'empresa promotora quan aquesta encara no tenia cap permís aprovat.
Per la seva banda, acusen de Paneque de "tracte colonial" per tirar endavant l'aprovació del pla a la comissió d'Urbanisme tot i la petició de 27 alcaldes dels municipis veïns d'aturar la tramitació i de reunir-se amb la consellera i convidar-la a visitar la zona on hi ha projectada la planta.