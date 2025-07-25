La llei d’Alta Muntanya tindrà en compte la Segarra
Els edils, satisfets amb l’esborrany final
Satisfacció entre els alcaldes de la Segarra amb la conselleria de Territori perquè l’avantprojecte de la llei d’Alta Muntanya ha tingut en compte les seues aportacions i recuperaran certs avantatges com poder optar a subvencions per arreglar camins o millorar accessos. El president del consell de la Segarra, Ramon Augé, va destacar que “han atès les nostres reclamacions”. La proposta inicial excloïa sis municipis: Sant Guim de Freixenet, Estaràs, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Ribera d’Ondara i Talavera. L’alcalde de Sant Guim, Francesc Lluch, va dir que “a falta de veure l’esborrany final, sembla que finalment ens tindran en compte i ens aplicaran una discriminació positiva”. El director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, va presentar l’avantprojecte dimecres davant del consell d’alcaldies de la Segarra.
A començaments d’any més de 300 veïns de la Segarra van presentar aportacions a la nova proposta de llei, arran de les quals la nova versió del redactat inclou com a condició per ser municipi de muntanya haver estat declarat zona de muntanya en la Llei 2/1983, d’Alta Muntanya.