SEGRE

La llei d’Alta Muntanya tindrà en compte la Segarra

Els edils, satisfets amb l’esborrany final

El consell d’alcaldies. - CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

El consell d’alcaldies. - CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Satisfacció entre els alcaldes de la Segarra amb la conselleria de Territori perquè l’avantprojecte de la llei d’Alta Muntanya ha tingut en compte les seues aportacions i recuperaran certs avantatges com poder optar a subvencions per arreglar camins o millorar accessos. El president del consell de la Segarra, Ramon Augé, va destacar que “han atès les nostres reclamacions”. La proposta inicial excloïa sis municipis: Sant Guim de Freixenet, Estaràs, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Ribera d’Ondara i Talavera. L’alcalde de Sant Guim, Francesc Lluch, va dir que “a falta de veure l’esborrany final, sembla que finalment ens tindran en compte i ens aplicaran una discriminació positiva”. El director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, va presentar l’avantprojecte dimecres davant del consell d’alcaldies de la Segarra.

A començaments d’any més de 300 veïns de la Segarra van presentar aportacions a la nova proposta de llei, arran de les quals la nova versió del redactat inclou com a condició per ser municipi de muntanya haver estat declarat zona de muntanya en la Llei 2/1983, d’Alta Muntanya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking