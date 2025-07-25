LABORAL
Set denúncies el 2024 per vulnerar drets de temporers
Fruita amb Justícia Social va atendre el 2024 un total de 107 temporers de la fruita per queixes de vulneracions de drets, de les quals set van acabar amb una denúncia. L’entitat va posar ahir sobre la taula la situació d’“infradenúncies” al sector per la “por” dels treballadors, en gran part persones immigrants en situació de vulnerabilitat, a quedar-se sense feina.
L’organització va presentar l’informe de la campanya 2024 a Lleida. Entre les conclusions, a més de les crítiques a contractes precaris, allotjament no garantit i dificultats d’empadronament, van sumar un augment “preocupant” de manca de prevenció de riscos laborals i dificultats per gestionar tràmits administratius. Dels 7 casos, en 4 Inspecció de Treball ha donat la raó als treballadors, hi ha 3 accidents laborals i irregularitats en l’atenció de la mútua i el cas que ja va avançar aquest dilluns d’una desena de temporers que vivien en “condicions infrahumanes” en un magatzem de Torrelameu, a la Noguera.