TRIBUNALS
El bufet de Montoro va litigar per a Red Eléctrica contra ajuntaments de Lleida
Els plets van acabar avalant la fórmula de diversos consistoris per cobrar a les companyies per les seues torres d’alta tensió. El resultat situa l’empresa a un pas de pagar-la en centenars de municipis
Red Eléctrica va contractar Equipo Económico, el despatx fundat per l’exmimistro de Hacienda Cristóbal Montoro i després rebatejat com Global Afteli, per litigar amb desenes d’ajuntaments de Lleida, la majoria del Pirineu, des de començaments de la dècada passada fins a mitjans d’aquesta setmana, quan la companyia, de caràcter parapúblic al mantenir l’Estat un 20% de les seues accions després de tres dècades de privatitzacions parcials, va decidir rescindir el contracte que els unia. Ho ha fet, segons va avançar la SER, en aplicació del seu codi ètic i de conducta de proveïdors.
Tampoc no hauria estat estrany que aquesta ruptura s’hagués acabat donant per motius de la qualitat del servei, ja que el resultat dels plets que els advocats del Montoro Team han dirigit en els últims mesos contra quatre ajuntaments de Lleida, els de Llavorsí, Rialp, Baix Pallars i Esterri de Cardós, comporten la perspectiva d’una factura multimilionària per a la companyia a compte de la taxa per l’explotació de les línies d’alta tensió.
Durant una dècada, els arguments jurídics d’Equipo Económico havien aconseguit parar al Suprem les taxes que havien dissenyat centenars d’ajuntaments, una cosa que va canviar fa uns mesos amb el plantejament dels quatre consistoris pallaresos i que amenaça de provocar un estrip d’àmplies dimensions als comptes de Red Eléctrica, ja que la nova fórmula permet gravar cada torre, en funció del voltatge de la línia, amb quotes anuals de 553 a 2.665 euros, unes xifres que es multiplicarien de manera exponencial en el cas ser aplicades a escala estatal.
El truc dels ajuntaments pallaresos es trobava en un detall jurídic: catalogar com a “ús privatiu” de l’espai públic la col·locació de les torres, però no la dels cables, que serien un “aprofitament especial”, i restringir el tribut als terrenys públics i als comunals, és a dir, als boscos, camins i altres superfícies de titularitat municipal i/o comunal.
En la majoria d’aquests plets actuava com a advocat Manuel Vicente Tutor, exinspector i exalt càrrec de l’Agència Tributària que els informes dels Mossos d’Esquadra sobre la presumpta trama de corrupció entorn del despatx situen com un dels més ben remunerats ja que va cobrar 5,9 milions d’euros del bufet entre 2008 i 2019. Figura en empreses amb seu en diversos Estats.
“Ha defensat una cosa o la contrària segons ha convingut”
El cap de Global Afteli, l’empresa que va succeir Equipo Económico, va rebre a començaments d’aquest any una colossal cleca jurídica en el plet en el qual representava Red Eléctrica contra l’EMD (Entitat Menor Descentralitzada) de Montenartró, dependent de Llavorsí. La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va retreure en la sentència el “manifest oportunisme” que mostrava en la seua posició. “No tenim dubte”, assenyalava, que la companyia en el nom de la qual actuava “ha defensat una cosa o exactament contrària segons ha convingut als seus interessos, en cada plet, sense empatx, rubor, ni cap explicació a tan fabulosa incoherència processal”. També recordava com l’estratègia de litigar contra cada taxa municipal ha generat “una plèiade de pronunciaments” judicials que en lloc de “pacificar la controvèrsia” fan que aquesta “s’alimenti any rere any”.