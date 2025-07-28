Incendis: Com actuo si el foc em sorprèn a l'exterior?
Allunyar-se del foc, evitar zones tancades, protegir-se del fum i seguir només fonts oficials són claus per mantenir-se fora de perill
Cap a on vaig? Cal allunyar-se del foc en direcció al vent, tenint-lo de cara per augmentar la distància entre el front i la meua posició, i, si és possible, entrar a la zona ja cremada, ja que les flames no hi tornaran a córrer.
Què faig amb el fum? Si és possible, hauria de mullar un mocador o una peça de tela i tapar-me la cara perquè actuï com a màscara. Això redueix les possibilitats d’asfíxia.
On em refugio? Cal evitar els pous i les coves, que poden convertir-se en una ratera. A prop de rius i masses d’aigua el millor és atansar-se a l’aigua i fins i tot ficar-s’hi a dins.
I el cotxe? El més idoni és aparcar-lo en un lloc protegit del foc, per a la qual cosa és recomanable seguir les indicacions anteriors.
I una vegada aparcat fora de perill? Cal tancar les portes i les finestres per protegir-se, a més d’apagar la ventilació per evitar que pugui entrar fum procedent de l’incendi a l’habitacle.
I m’hi quedo? Sí, amb els fars encesos perquè el vehicle sigui visible a distància malgrat el fum, la qual cosa facilita la localització pels equips d’emergència i de rescat.
Com sabré què passa? Hauria d’optar pels canals d’informació oficials, els mitjans de comunicació públics, els mitjans de més proximitat (local, comarcal, provincial) i els perfils oficials de xarxes socials d’entitats com Protecció Civil, els Bombers o els Mossos d’Esquadra.
Hi ha més canals de notícies? Per descomptat: en ocasions s’utilitzen sistemes de megafonia, en d’altres s’activen sirenes d’alerta i en alguns dispositius s’inclouen avisos personalitzats directes.
Què són els avisos directes? En alguns casos, principalment en petits nuclis de població i per alertar a masies i habitatges disseminats, s’activen avisos porta a porta i trucades.
L’origen de la informació. La recomanació sobre com informar- se és extensible als qui es troben en nuclis urbans i en zones d’activitats productives