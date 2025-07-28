Incendis: Què faig en cas de confinament o d'evacuació?
Tanca i segella finestres, prepara un kit de supervivència i segueix les indicacions oficials per protegir-te dins de casa
Com em confino? Tanca i humiteja portes, finestres i tapa qualsevol orifici pel qual pugui entrar el fum, omple d’aigua banyeres i piques i col·loca tovalloles mullades a la ranura inferior de les portes exteriors per evitar que entri fum. Talla qualsevol subministrament exterior de combustible, però deixa encesos els llums per cridar l’atenció, i vigila la xemeneia, si n’hi ha, per si poguessin entrar elements incandescents.
Comarques
La meitat de municipis de Lleida en risc no disposa de pla d'incendis o el tenen obsolet
EDUARDO BAYONA
Algun detall amb la roba? Evita les peces sintètiques, més inflamables, i vesteix-te amb teixits de cotó i llana.
Què passa si som uns quants? Quedeu-vos agrupats, i separeu cortines, sofàs i altres mobles de les finestres exteriors.
I si noto que entra fum? Respira arran de terra, és on menys contaminat està l’aire.
I si el tancament s’allarga? Pot durar hores o dies, i per això és aconsellable disposar d’un kit de supervivència actualitzat. Cal renovar-lo periòdicament i tota la família ha de saber on és.
Què fiquem al kit? Una llanterna i una ràdio amb piles de recanvi, un mòbil amb carregador, espelmes, encenedors i mistos, una farmaciola i una reserva de medicació crònica si algú la requereix, aigua embotellada (1,5 litres per persona i dia) i aliments de llarga durada que no requereixin cuina ni obrellaunes. No t’oblidis de les mascotes.
I si ens evacuen? Segueix les indicacions dels serveis d’emergència.
Què m’emporto? Hi ha dos opcions: tenir un kit preparat o tenir a mà la llista dels components.
Què fico al kit? El DNI, claus de casa i del cotxe, pòlisses d’assegurança, medicació crònica, diners o targeta, un mòbil i una agenda amb els contactes familiars. Si pots, roba, material d’higiene i aliments.