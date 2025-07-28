SEGRE

Incendis: Què faig en cas de confinament o d'evacuació?

Tanca i segella finestres, prepara un kit de supervivència i segueix les indicacions oficials per protegir-te dins de casa

Una vista de l'incendi de Torrefeta i Florejacs, que va obligar a confinar diverses poblacions. .

Publicat per
EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Com em confino? Tanca i humiteja portes, finestres i tapa qualsevol orifici pel qual pugui entrar el fum, omple d’aigua banyeres i piques i col·loca tovalloles mullades a la ranura inferior de les portes exteriors per evitar que entri fum. Talla qualsevol subministrament exterior de combustible, però deixa encesos els llums per cridar l’atenció, i vigila la xemeneia, si n’hi ha, per si poguessin entrar elements incandescents. 

Algun detall amb la roba? Evita les peces sintètiques, més inflamables, i vesteix-te amb teixits de cotó i llana. 

Què passa si som uns quants? Quedeu-vos agrupats, i separeu cortines, sofàs i altres mobles de les finestres exteriors. 

I si noto que entra fum? Respira arran de terra, és on menys contaminat està l’aire. 

I si el tancament s’allarga? Pot durar hores o dies, i per això és aconsellable disposar d’un kit de supervivència actualitzat. Cal renovar-lo periòdicament i tota la família ha de saber on és. 

Què fiquem al kit? Una llanterna i una ràdio amb piles de recanvi, un mòbil amb carregador, espelmes, encenedors i mistos, una farmaciola i una reserva de medicació crònica si algú la requereix, aigua embotellada (1,5 litres per persona i dia) i aliments de llarga durada que no requereixin cuina ni obrellaunes. No t’oblidis de les mascotes. 

I si ens evacuen? Segueix les indicacions dels serveis d’emergència.

Què m’emporto? Hi ha dos opcions: tenir un kit preparat o tenir a mà la llista dels components. 

Què fico al kit? El DNI, claus de casa i del cotxe, pòlisses d’assegurança, medicació crònica, diners o targeta, un mòbil i una agenda amb els contactes familiars. Si pots, roba, material d’higiene i aliments.

