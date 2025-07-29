L'equip de govern de Tàrrega modifica el cartipàs municipal després de la sortida de la CUP
Els regidors d'ERC i PSC assumeixen les àrees que fins ara tenia la CUP i treballaran en sis grans àrees de gestió
El ple de l'Ajuntament de Tàrrega d'aquest dijous 31 de juliol informarà de la modificació del cartipàs després de la sortida de la CUP de l'equip de govern la setmana passada. Així, els regidors dels grups municipals d'ERC (5) i PSC (1) treballaran en sis grans àrees de gestió que inclouen les regidories que ja tenien i la distribució de les diferents àrees que fins ara estaven en mans de la CUP. Es tracta de Serveis Municipals, Medi Ambient, Transició Energètica, Aigua, Cultura, Participació Ciutadana, Habitatge i Pobles i Ruralitat. L'alcaldessa Alba Pijuan ha dit que la nova organització "continua garantint una gestió eficaç, àgil i transparent", i ha afegit que el seu govern "continua endavant amb els projectes que Tàrrega necessita".
La gestió de govern en minoria, encapçalada per l'alcaldessa, s'estructurarà en sis grans àrees en relació amb els regidors que integren actualment l'equip de govern, cinc d'ERC i un del PSC. José Luis Marín (ERC) es mantindrà al capdavant d'Urbanisme, competència a la qual sumarà Transició Energètica.
Per la seva part, Laura Tejero (PSC) esdevindrà la regidora de Cultura a la vegada que continuarà gestionant temes d'Esports i Salut. La gestió de l'àrea de Promoció Econòmica, Treball, Governació, Seguretat i Turisme continuarà en mans de Núria Robert (ERC).
D'altra banda, Jordi Badias (ERC) assumirà ara Serveis Municipals i Medi Ambient a més de mantenir Finances i Transparència a la seva àrea. Alba Castellana (ERC) continuarà gestionant Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes, àrea a la qual sumarà Habitatge.
L'alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú (ERC) gestionarà directament els àmbits de Comunicació i Recursos Humans, Patrimoni i Memòria Històrica, Participació Ciutadana, Pobles i Ruralitat i FiraTàrrega.
Pel que fa a les tinències d'alcaldia, José Luis Marín (ERC) ocuparà la 1a tinença; Laura Tejero (PSC), la 2a; Núria Robert (ERC), la 3a; Jordi Badias (ERC), la 4a; i Alba Castellana (ERC), la 5a. Les cinc tinències integraran la Junta de Govern Local juntament amb l'alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú, que presidirà aquest òrgan col·legiat.
La modificació de les regidories ja ha estat informada a través d'un decret d’alcaldia i en el ple de dijous es duran a votació modificacions del cartipàs que afecten les presidències i vicepresidències de comissions informatives, la representació en entitats i els delegats d'organismes externs.