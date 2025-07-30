MUNICIPIS
Multes de fins 600 euros per no netejar l’orina dels gossos a la via pública a la Seu d’Urgell
El consistori canvia l’ordenança d’animals de companyia per aturar l’incivisme. Barrera: “Hem tingut paciència”
No portar una botella d’aigua per netejar les orines dels gossos i deixar que orinin a les façanes i al mobiliari urbà pot suposar a la Seu d’Urgell multes de fins a 250 euros. L’ajuntament acaba d’aprovar de manera definitiva la modificació de l’ordenança d’animals de companyia per aturar l’incivisme d’alguns propietaris de gossos.
En els propers dies iniciarà una campanya informativa per sensibilitzar sobre els efectes de l’orina de les mascotes als carrers, que provoquen pudors i deterioren el paviment i les façanes, i advertirà sobre les sancions a les quals s’exposen els propietaris.
Inicialment, aquesta conducta està catalogada com a infracció lleu, però en cas de reincidència la sanció pot passar a ser greu, amb multes de 251 i 600 euros.
La mesura amplia els supòsits per sancionar, ja que fins ara el text només incloïa sancions per no recollir els excrements dels animals de companyia del carrer.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que l’objectiu del canvi de l’ordenança és fer front més a fons al problema de les miccions “que generen brutícia i mala salubritat a la ciutat”. “Fins ara hem tingut molta paciència i fins i tot en legislatures anteriors es van regalar botelles d’aigua, però els propietaris no n’aprenen i calia fer un pas més per garantir el bon estat de la via pública”, va insistir.