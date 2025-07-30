El Pirineu lleidatà registra les temperatures més baixes de tot l’Estat
Les estacions d’alta muntanya van marcar les temperatures més baixes del país, amb valors propers als 2 graus durant la matinada
Les estacions meteorològiques del Cap de Baqueira i de Port Ainé van marcar dimarts a la matinada, amb registres de 2,2º i 2,3º, respectivament, les temperatures mínimes de Catalunya i de tot l’Estat a la xarxa d’Aemet. Cap de Rec, a Lles de Cerdanya, va marcar la sisena més baixa amb 4,7º.
A la xarxa de Meteocat la mínima també va ser lleidatana, encara que amb un registre molt més alt: 7è a Guixers. La següent es va donar a El Pont de Suert, també al Pirineu, on es va arribar als 10 graus.