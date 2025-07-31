Dos ferits lleus en un xoc entre un tràiler i un cotxe a l'N-II a Bellpuig
Fins al lloc s'han desplaçat dos ambulàncies del SEM, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos patrulles dels Mossos d’Esquadra.
Dos persones han resultar ferides de caràcter lleu avui al matí en un accident entre un tràiler i un cotxe en l’antiga N-II al seu pas per Bellpuig. Concretament, el xoc s'ha produït en la intersecció d’aquesta via amb la carretera LV-3343 que dona accés a l’autovia A-2. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 07.59 hores de l’accident en el punt quilomètric 493,3 de la N-II.
Per motius que es desconeixen i s’investiguen, el cotxe ha xocat amb el lateral del tràiler. A conseqüència del xoc, els dos ocupants del cotxe han resultat ferits de caràcter lleu i han sigut traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida mentre que el conductor del tràiler va resultar il·lès. Un carril de la via ha quedat tallat i s'ha donat pas alternatiu.
