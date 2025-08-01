SUCCESSOS
Robatori d'infart: sostreu el desfibril·lador del consistori d’Alfarràs i és detingut a Almenar
Un guàrdia municipal d’aquest segon municipi el va retenir quan intentava forçar cotxes. Els Mossos d’Esquadra van descobrir l’aparell a la seua motxilla
Alfarràs compta amb tres desfibril·ladors externs automàtics –el dispositiu que ajuda en cas d’una emergència cardíaca– en espais públics. Tanmateix, des de dilluns i fins ahir només ha comptat amb dos després que el que hi ha a la façana de l’ajuntament el sostragués un lladre. El sospitós, de 33 anys i sense antecedents, va ser detingut hores després a Almenar, a quatre quilòmetres, pels Mossos d’Esquadra, segons ha pogut saber SEGRE. La intervenció d’un dels guàrdies municipals d’aquesta última localitat va ser clau per recuperar l’aparell.
El robatori es va produir el mateix dilluns però ningú ho va veure. Posteriorment, a les 20.30 hores un guàrdia municipal d’Almenar va ser alertat per veïns de la presència d’un individu que, pel que sembla, intentava forçar vehicles. El guàrdia va localitzar i va retenir el sospitós i va alertar els Mossos d’Esquadra. Els agents el van escorcollar i en una motxilla van trobar un desfibril·lador. Davant de la sorpresa al descobrir l’aparell que portava, van iniciar les gestions per determinar-ne la procedència. Poc després van saber que era el que hi havia a l’ajuntament de la localitat veïna. Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home per un delicte de furt i va passar a disposició davant del jutjat de guàrdia de Balaguer.
L’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles Garcia, va explicar ahir a aquest diari que “el jutjat de Balaguer ja ens ha tornat l’aparell, que ha passat la pertinent revisió, i torna a estar col·locat”. Garcia afegeix que “el desfibril·lador que hi ha a l’ajuntament ja l’hem hagut d’utilitzar en dos ocasions. No és el mateix aparell, sinó que se substitueix després d’haver-lo utilitzat”. El primer edil va afirmar que desconeixia quin era l’objectiu del lladre.
No és la primera vegada que ocorre una cosa similar a Lleida. El 2021 van robar un desfibril·lador a la Seu d’Urgell.