Els joves de Montgai demanen més veu i creen un consell
Per fomentar la participació juvenil en la vida comunitària del poble. L’integren quinze persones d’entre 12 i 17 anys
Aquesta setmana s’ha constituït a Montgai el Consell de Joves, una nova iniciativa que agrupa joves d’entre 12 i 17 anys dels dos nuclis del municipi, Montgai i Butsènit. El projecte, promogut per l’ajuntament, naix amb la voluntat de donar veu als joves i fomentar la seua implicació en la vida social i comunitària del poble.
Segons va explicar l’alcalde, Jaume Gilabert, “l’objectiu és implicar-los activament en les decisions municipals, fer-los partícips dels actes i obres que s’impulsen des del consistori”, va dir. Va afegir que es vol compartir els projectes “futurs del poble” per conèixer el seu punt de vista. El nou consell juvenil està integrat actualment per 15 membres i s’espera que el número continuï creixent amb el temps.
Al tractar-se de menors, totes les propostes es canalitzen a través de l’Associació de Joves de Montgai, entitat que també participa en aquest projecte. La seua presidenta, Jordina Gasull, va assistir a la primera reunió de treball amb membres de l’ajuntament i els joves del consell.
El Consell de Joves es va formar en el marc del programa JoVa (Joves i Valors) que s’ha dut a terme al poble al juliol, i que promou el treball solidari i el voluntariat.
Durant la reunió inaugural, els joves van plantejar ja diverses propostes destinades a dinamitzar la vida a Montgai i Butsènit des d’una perspectiva lúdica, social i cultural.