RENOVABLES
La comunitat energètica del Palau beneficiarà deu famílies
Estarà en marxa aquest any i l’ajuntament mira d’ampliar la participació
La comunitat energètica que l’ajuntament del Palau d’Anglesola vol posar en marxa aquest any permetrà a deu famílies de la localitat rebaixar la seua factura energètica.
“Intentarem augmentar la participació. A la primera reunió sobre el tema van venir més de 25 veïns”, explica l’alcalde, Francesc Balcells, que crida l’atenció sobre una particularitat del projecte d’autoconsum col·lectiu que esperen que faciliti la incorporació de col·lectius ara reticents: “Aquí està tot muntat, no es comença de zero com sol ocórrer amb les comunitats energètiques.”
El Palau es va acollir fa mesos al programa DUS 5000 de la UE, previst per millorar l’eficiència energètica i fomentar la generació d’energia renovable en instal·lacions municipals. L’ajuntament ha instal·lat a la coberta del poliesportiu i del Casal d’Entitats plaques que sumen una potència de 40 kW. “Una part és per subministrar els serveis municipals i una altra per als veïns”, anota.
El 10% d’aquesta potència, 10 kW, queda alliberada per instal·lar-se en una desena d’edificis de veïns, a raó d’un kW per immoble.
Les instal·lacions domèstiques solen ser de tres a cinc kW. “Això els generarà una rebaixa de la factura del voltant a 130 € anuals”, assenyala, inclosa la taxa de 90 euros que hauran de pagar els beneficiaris de la “cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals”. L’estalvi seria de 220 €/any. “Aquest mes d’agost es poden presentar les sol·licituds. Si hi ha més peticions que plaques farem un sorteig i mirarem d’ampliar la proposta.” I afegeix que hi ha normes d’accés: “Els habitatges tindran prioritat sobre els comerços, i els que fins i tot no disposin de plaques la tindran sobre les ampliacions.”