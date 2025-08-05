La central rescatada genera la llum que gasten mil llars
La hidroelèctrica nacionalitzada supera els 2,3 milions de kWh en els seus primers onze mesos. La CHE ven l’electricitat al mercat ibèric
La central hidroelèctrica de Castellonroi, que turbina els cabals de la Noguera Ribagorçana aigües avall de la presa de Santa Anna abans de la seua derivació al Canal de Pinyana, va generar en els seus primers onze mesos de gestió a càrrec de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) després de la reversió de la concessió un total de 2.338 mWh (megawatts hora, milers de kilowatts hora), que és aproximadament l’energia necessària per cobrir la demanda d’un miler de llars de mida mitjana.
Segons les dades facilitades per l’organisme de conca, la central va generar 883 mWh entre els mesos d’agost i desembre de l’any passat i uns altres 1.455 entre gener i juny. És previsible que hagi superat lleugerament la barrera dels 2.500 anuals amb l’aportació del juliol.
Aquesta energia, no obstant, no es destina al consum directe sinó que la CHE la comercialitza al mercat ibèric a través del sistema de subhastes horàries, van assenyalar les fonts consultades en l’organisme de conca.
En aquells onze mesos, el preu de l’energia en les subhastes ha tingut uns preus mitjans de 50 €/mWh (aquest any) a 63,04 €/mWh (l’any passat), encara que amb fortes oscil·lacions que han arribat a generar una forquilla de gairebé 200 euros, dels 5 negatius del 30 de març del 2025 als 193 del 5 de novembre del 2024. Aquest ventall de preus apunta a uns ingressos de més de 130.000 euros al llarg del període.
La central va anar canviant de titular des de la seua posada en marxa el 1944 per Explotaciones Hidroeléctricas. El seu pas a mans de Fuerzas Hidroeléctricas del Segre el va portar a acabar a Endesa a conseqüència dels processos de privatizació i concentració del sector elèctric desencadenats a partir de la dècada dels anys 90.
La CHE va posar en marxa de nou la central després d’uns mesos d’aturada i una vegada va adjudicar l’operació, el manteniment i la gestió d’incidències a Saltos del Cinca, una empresa que, després de la sortida d’Hidro Nitro, està integrada a Helia II, el cartipàs d’inversions en renovables de Bankínter i del fons madrileny Plenium Partners.
Aquesta firma s’encarrega de l’explotació de la central, en un model calcat del que la CHE aplica a la resta de centrals revertides de la conca de l’Ebre per 44.338 €/any.