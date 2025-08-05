MUNICIPIS
Francesc Roset, alcalde d’Arbeca amb cinc vots d’ERC i sense oposició
Els socialistes i Junts voten en blanc
Francesc Roset va ser investit ahir alcalde d’Arbeca amb els únics 5 vots (va faltar un edil) a favor del grup d’Esquerres d’Arbeca-Acord Municipal (EA-AM), al govern municipal. Tres dels quatre regidors de Compromís per Arbeca (en va faltar un) van votar en blanc, igual com va fer el de Junts. Aquestes dos últimes formacions, a l’oposició, no van presentar cap candidatura per optar a l’alcaldia d’aquesta localitat de les Garrigues. Roset ha exercit com a alcalde en funcions des del passat dia 15 de juliol, després del ple de renúncia de l’exalcalde, Sergi Pelegrí, investigat per presumpta agressió a la seua exdona i a un mosso.
El tinent d’alcalde serà Jordi Perera i s’incorpora a l’equip de govern Esther Sementé. Roset també assumirà la representació del municipi en el consell de les Garrigues en substitució de Pelegrí.
El nou alcalde va avançar que el ple per aprovar el nou cartipàs municipal se celebrarà la segona setmana de setembre. Va afegir que, entre els reptes que preveu afrontar l’equip de govern aquests dos últims anys de mandat, destaca desbloquejar les obres de la variant nord d’Arbeca a la C-233, encallada des de fa més de 17 anys, i millorar així la seguretat al centre de la localitat. En aquest sentit, va apuntar que el consistori ja ha sol·licitat una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, perquè conegui “la realitat d’Arbeca”, va dir. Va insistir també a sol·licitar ajuts a l’Administració per al manteniment dels dos quilòmetres de travessies urbanes i urbanitzar carrers, a més de destinar fons del pla d’obres per a cubir la pista poliesportiva de la localitat i disposar d’un pavelló municipal.