Inverteixen 240.000 euros a fer més atractiu el principal eix comercial de la Seu d'Urgell
Les obres començaran després de l’estiu
La junta de govern de la Seu va aprovar ahir adjudicar les obres de rehabilitació integral de la zona dels porxos del carrer Major. Situada en ple centre històric, és la principal artèria comercial del municipi. Els treballs suposaran una inversió de 238.612 euros, que el consistori sufragarà amb el seu romanent de tresoreria. L’alcalde, Joan Barrera, va assegurar que els treballs, a càrrec de Stiu 3000 SLU, començaran després de l’estiu. El principal objectiu de la iniciativa, va indicar, és “transformar el carrer Major en un espai més funcional i accessible, que incrementarà l’atractiu de la zona com a punt de dinamització comercial”.
La intervenció consistirà en la rehabilitació integral dels porxos per garantir la uniformitat i el bon aspecte de la principal via del centre històric de la Seu. El projecte contempla la substitució del sistema d’il·luminació amb tecnologia led, tant el de l’interior dels porxos com l’exterior, potenciant les arcades, un element arquitectònic emblemàtic d’aquesta via. “A nivell estètic, la millora aportarà harmonia a l’entorn”, van afegir des de l’ajuntament.
Així mateix, l’actuació comportarà una millora substancial en l’estalvi energètic, que l’ajuntament calcula que serà de l’ordre del 75%. També s’instal·larà un nou sistema de sonorització que substituirà l’actual, i hi haurà punts de subministrament elèctric per facilitar l’accés elèctric de la via pública els dies de mercat setmanal i de fires o esdeveniments. Finalment, la pintura de les arcades, tant en la part interior com en l’exterior de la via, i el sostre de la zona dels porxos, quedarà renovada.