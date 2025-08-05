Les obres d’Inefc a la Seu d'Urgell, al setembre
L’ajuntament ha adjudicat els treballs a l’UTE ACSA Sorigué i Soges per 11,6 milions d’euros. Els estudiants podran estrenar les noves instal·lacions el curs 2026-27
Les obres per construir el nou centre universitari d’Inefc Pirineus a la Seu començaran al setembre. L’anunci el va fer ahir l’alcalde, Joan Barrera, després d’aprovar l’adjudicació dels treballs per edificar les noves instal·lacions a l’Horta del Valira. L’obra anirà a càrrec de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per ACSA Sorigué i Soges, que ha guanyat el concurs per un import d’11.631.451 euros.
L’ajuntament va informar que s’havien presentat cinc empreses, totes de fora de la comarca i que les obres duraran “entre 16 i 18 mesos”, per la qual cosa els alumnes estrenaran instal·lacions durant el curs 2026-27. El nou edifici permetrà als universitaris abandonar les instal·lacions provisionals del centre cultural Les Monges, en el qual el mes de juny passat va acabar la primera de les promocions universitàries.
L’alcalde es va referir a aquestes obres com “un dels projectes estratègics per a la nostra ciutat” i va explicar que el mes que ve està previst l’acte de col·locació de la primera pedra del centre educatiu. Sobre el retard del procés de licitació dels treballs, el primer edil va recordar que la tramitació administrativa d’un equipament d’aquesta magnitud “sol ser complexa i ha anat més lenta del que ens agradaria”. Així mateix, va apuntar que “faltava concretar el tema del finançament” amb la Generalitat i la Diputació perquè “encara que hi havia un conveni, no hi havia res firmat”, va assegurar.
Per finançar l’obra, l’ajuntament compta amb una subvenció de 4 milions d’euros de la Generalitat que atorgarà en dos anualitats. La primera, aquest mateix any, serà d’1,2 milions d’euros, i la segona, amb els 2,8 milions restants, en l’anualitat següent. La resta de la inversió per construir el nou edifici que acollirà el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) va a càrrec de la Diputació, que aportarà uns altres 4 milions d’euros i els 3,6 milions restants aniran a càrrec de l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell. L’increment dels preus de la construcció ha encarit el projecte en més de dos milions d’euros, que assumirà l’ajuntament amb l’ajuda d’un préstec.
La nova seu permetrà doblar el nombre de places, que ara és de 40 alumnes per curs. El projecte d’Inefc Pirineus ha estat redactat per l’equip Cerouno + OP Team Arquitectura i estarà ubicat en una parcel·la de la nova urbanització situada pròxima a l’escola Mn. Albert Vives. Les obres afectaran part de la zona destinada actualment per a l’estacionament de vehicles. El projecte és una proposta “sostenible i integrada amb l’entorn”. L’immoble disposarà d’un ampli espai d’accés i una plaça de més de 500 metres quadrats. El skyline estarà inspirat en el perfil de la serra del Cadí.