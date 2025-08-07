HABITATGE
Més pisos per a lloguer assequible en 75 municipis de Lleida: l’empresa pública estatal disposarà de més de 500 habitatges
La nova entitat del Govern central aconsegueix més de la meitat del parc habitable del ‘banc dolent’
L’oferta d’habitatges de lloguer a preu assequible a la demarcació de Lleida es veurà incrementada en més de mig miler d’unitats abans que acabi l’any. Aquest és el volum de pisos i cases que la Sareb o banc dolent traspassarà al Sepes perquè aquest organisme les inclou en la cartera de l’Empresa Pública de Sòl i Lloguer Assequible, segons van confirmar fonts coneixedores de l’operació.
L’objectiu d’aquesta transacció, que es donarà a la pràctica totalitat de les províncies de l’Estat, consisteix a generar una borsa d’immobles que puguin ser arrendats com a primera residència amb lloguers accessibles per a les famílies d’ingressos mitjans amb la finalitat de tirar a la baixa dels preus que es donen en el mercat, sovint inassumibles per a bona part de les unitats familiars.
Així, segons les dades de la conselleria de Territori, la renda mensual mitjana dels contractes registrats en el primer trimestre d’aquest any se situava per sobre dels 500 euros a Prullans i Camarasa, dels 600 en municipis com Àger, Bassella, Estamariu, Sort, l’Albagés o Cervià de les Garrigues dels 700 a Tèrmens, els 800 a Alfarràs i els 900 a Mollerusa, i superava els mil en altres com Juneda, Vinaixa o Ivars d’Urgell.
Aquests preus se situen fora de l’abast de la majoria de les llars en una demarcació la renda bruta mitjana de la qual per unitat se situa en els 19.140 euros anuals.
La localització d’aquests habitatges es coneixerà la tardor vinent, quan el Sepes faci pública l’activació formal de la borsa de l’Empresa Pública de Sòl i Lloguer Assequible, van explicar les mateixes fonts.
Tot apunta, no obstant, que la distribució geogràfica serà àmplia, ja que l’actual parc d’actius immobiliaris de la Sareb, de més d’un miler d’habitatges, es reparteix per un total de 75 dels 211 municipis de la demarcació, amb les cinc principals borses localitzades a la capital, on el banc dolent té 279 immobles habitables; a Alcoletge i Alcarràs, on n’acumula 109 i 71, respectivament, i a Tàrrega i a Mollerussa, en aquest cas amb carteres de 47 i de 45 respectivament.
L’operació immobiliària només inclou els immobles que són habitables, i exclou altres actius com els 521 pisos i cases catalogats com amb l’obra en curs i també els 228 solars susceptibles d’edificació.
Baqueira reedita el pla per allotjar treballadors
L’estació d’esquí de Baqueira-Beret va anunciar ahir que enguany reeditarà el programa de suport per a l’allotjament dels nous treballadors sense arrelament a la zona, amb el qual l’any passat va sumar un total de 6.000 pernoctacions tant a Aran com al Pallars Sobirà. L’objectiu de la iniciativa consisteix “que cap lloc de treball no es quedarà sense cobrir a causa de la falta d’un allotjament digne”. Els contractes d’arrendament es firmen entre els propietaris dels habitatges i l’empresa.