Vídeo | Detingut un camioner per avançar de forma temerària a l’N-230
Va depassar dos camions en línia contínua mentre s’atansava un altre vehicle de cara
La Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. L’individu, veí de Lleida de 34 anys, va ser arrestat el 29 de juliol de 2025 després de conduir un camió amb temeritat manifesta, posant en perill greu la vida i integritat d’altres usuaris de la via.
Els fets van passar el 23 de juny en el quilòmetre 43 de la carretera nacional N-230 que connecta Lleida amb Vielha, dins del terme municipal de Benavarri. Segons les investigacions, el conductor va realitzar un avançament prohibit a dos camions en un tram amb visibilitat reduïda i senyalització que prohibia expressament aquesta maniobra. Durant l’avançament, s’aproximava un altre vehicle en sentit contrari pel seu carril corresponent, el conductor del qual es va veure obligat a frenar bruscament i desviar-se cap al voral dret per evitar una col·lisió frontal que podria haver tingut conseqüències fatals.
El conductor afectat per la maniobra temerària no va dubtar a denunciar immediatament el succeït davant de la Guàrdia Civil, aportant com a prova les imatges captades per la càmera instal·lada al seu vehicle. Aquests enregistraments van resultar fonamentals per a la identificació i posterior detenció de l’infractor, després d’un mes d’investigacions per part dels agents de la Guàrdia Civil.
Conseqüències legals per al conductor temerari
Després de la detenció efectuada a finals de juliol, el GIAT del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca va instruir les diligències corresponents, que van ser entregades al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia en Montsó. El detingut haurà de comparèixer davant de l’autoritat judicial quan aquesta el consideri oportú per respondre per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària, tipificat en el Codi Penal.