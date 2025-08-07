Vinaixa museïtzarà la Casa de Poblet, que serà centre de visitants
Tindrà contingut interpretatiu enfocat en la història de la Vall de Vinaixa i l’espai natural protegit. L’ajuntament inicia la rehabilitació de la torrassa i la terrassa de Cal Blanco
L’ajuntament de Vinaixa avança en la implementació del Pla Estratègic de Promoció Turística del municipi i ha donat llum verda al projecte executiu de museïtzació de la Casa de Poblet, edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), per convertir-la en un centre de visitants de la Vall de Vinaixa. Amb un pressupost de 20.900 euros, aquesta primera fase inclou la creació de contingut interpretatiu enfocat en la història de la vall i el seu patrimoni unit a la pedra, que és, sens dubte, la protagonista principal dels paisatges de les Garrigues. Precisament, malgrat que és present a tota la comarca, la seua explotació a una escala més gran s’ha portat a terme tradicionalment a la Vall de Vinaixa, a la Floresta, els Omellons, l’Espluga Calba i Vinaixa. De fet, aquests municipis comparteixen la marca turística Valls de Pedra, vinculada a l’espai natural protegit. L’alcalde, Josep Maria Tarragó, va apuntar que en fases posteriors s’incorporaran materials expositius i la implementació total del pla museístic, la qual cosa s’alinea amb les prioritats en matèria d’infraestructures turístiques i experiències patrimonials.
En paral·lel, el consistori està portant a terme la rehabilitació de l’emblemàtic edifici Cal Blanco, d’estil noucentista i actualment seu del Casal Municipal i la biblioteca. Les actuacions inclouen la rehabilitació de la torrassa exterior i la terrassa superior i intervencions a la planta baixa, i en una tercera fase està previst restaurar el paviment de la primera planta. Aquestes obres compten amb un pressupost d’uns 140.000 euros, complementades amb ajuts del departament de Cultura. “Una vegada acabades totes les fases es culminarà la intervenció en aquest immoble, iniciada anys enrere”, va explicar Tarragó. Aquestes dos actuacions se situen dins de diverses línies del pla de desenvolupament turístic, com la protecció i recuperació del patrimoni arquitectònic, la millora dels equipaments turístics i la gestió. El pla estratègic, aprovat el mes de gener passat, contempla un total de vint-i-vuit accions distribuïdes en vuit línies, que inclouen des de la investigació patrimonial fins a la dinamització i la promoció turística.
La Casa de Poblet va ser restaurada recentment per tornar-li l’esplendor del segle XIX, consolidant-ne l’estructura i les cobertes. Actualment, acull exposicions, actes municipals i tallers. Per la seua part, Cal Blanco, adquirida el 2001 i rehabilitada parcialment entre 2005 i 2010, ara entra en la fase final de restauració patrimonial, reforçant la seua funció com a espai cultural i de serveis municipals. Amb aquestes actuacions, Vinaixa reforça la seua aposta pel turisme cultural aprofitant el seu patrimoni arquitectònic i natural per fomentar un desenvolupament local equilibrat i respectuós amb la seua identitat històrica.