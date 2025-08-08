Els veïns impulsen una biblioteca i un espai cultural
Han transformat una sala del local social amb mobles i llibres de segona mà
Els veïns de Castellnou d’Oluges, un nucli agregat del municipi de Cervera amb només vint habitants, han transformat una estança del local social per convertir-la en biblioteca i un espai de lleure. Segons explica Pilar Ros, membre de l’Associació de Veïns, la iniciativa va sorgir quan va reformar el seu actual habitatge i va voler donar una segona vida als mobles i els llibres que volien retirar. “La idea va començar així, vam anar arreglant l’espai i el vam pintar”, explica. Altres veïns també van aportar mobiliari de segona mà que s’ha restaurat.
El defineixen com un petit espai multicultural i el principal objectiu és que “sigui un lloc de socialització, sobretot per a la gent gran”. El van inaugurar el 19 de juliol passat i de moment, tenen previst obrir una vegada per setmana. Si hi ha més demanda, obriran més dies. També volen organitzar activitats per donar més vida a aquest espai.
Maria Teresa Pla, originària de Castellnou d’Oluges, reconeix que està “molt il·lusionada” amb la reobertura d’aquest espai, ja que recorda que aquí és on els seus avis jugaven a cartes durant tota la tarda. “Abans fèiem vida al carrer, jugant pel poble i no hi havia ordinadors com ara.” A la part superior de l’edifici es troba el local social que antigament havia funcionat com el cafè del poble i on se celebraven les festes populars.
L’alcalde, Jan Pomés, celebra la iniciativa dels veïns i considera que “és molt positiu” tenir “un espai on es puguin reagrupar i trencar aquestes dinàmiques de solitud que es produeixen als pobles”. Des de la Paeria estan treballant per poder dotar d’internet l’edifici municipal a petició dels veïns.
La setmana que ve, Castellnou d’Oluges celebra la festa major els dies 15, 16 i 17 d’agost amb una trobada de cotxes clàssics, ball, una bicicletada popular i una cursa, entre altres activitats.