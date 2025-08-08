SERVEIS
Tallen l’aigua potable 7 hores aquest divendres a tot les Borges Blanques per reparar una canonada rebentada
Ho van detectar durant el matí d’ahir en el transcurs d’unes obres al Raval del Carme. El tall començarà a les 9.00 hores i es prolongarà fins a les 16.00, segons la previsió de l’adjudicatària Agbar
Les Borges Blanques tancarà avui durant set hores el subministrament d’aigua potable a tot el municipi, entre les 9.00 i les 16.00. És el temps que s’estima necessari per reparar una perforació a la canonada principal que proveeix la capital de les Garrigues. La concessionària del servei, Agbar, ho va detectar ahir al matí en el transcurs d’unes obres al carrer Raval del Carme. El que semblava una reparació rutinària va revelar la necessitat d’una actuació de més magnitud que no es preveia.
“Al principi semblava una actuació senzilla que requeria tallar l’aigua en tres o quatre carrers però, finalment, no ha estat així i responsables d’Agbar van incidir que calia ampliar el sector d’afectació a tota la població durant set hores”, va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran. L’ajuntament va informar els veïns del tall mitjançant un ban municipal perquè poguessin fer provisió d’aigua i tancar les aixetes per evitar l’entrada d’aire a les conduccions. Farran va apuntar que la majoria de les cases tenen dipòsits, per la qual cosa no es preveuen problemes de desproveïment.
L’alcalde va explicar que la renovació de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram és un dels principals objectius del mandat, ja que a l’entrada al govern municipal (que comparteixen Borges per la República i ERC) s’“arrossegava una desinversió de més de 3 milions d’euros, que és el que costava posar les conduccions a punt”. A partir del 2023 s’han anat executant millores periòdiques, ja que “sempre hi ha hagut queixes de veïns perquè hi havia fuites d’aigua i humitats en algunes cases”, va dir. En aquest període s’ha renovat la xarxa d’aigua als carrers Sant Josep, Sant Pere, Olivera i Pere Mies, amb una inversió de més de 200.000 euros i s’ha executat la primera fase del nou dipòsit per triplicar la capacitat, una actuació que ha costat més d’un milió.
També s’han fet actuacions a les piscines municipals per evitar filtracions i pèrdues de cabals, la qual cosa ha comportat una despesa de més de 200.000 euros.
L’ajuntament aconsella als usuaris que una vegada restablert el servei es deixi córrer l’aigua uns minuts abans de consumir-la i evitar terbolesa.