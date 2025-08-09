PATRIMONI
La Generalitat requerirà al propietari de Cal Macià que l’apuntali
La conselleria de Cultura de la Generalitat té previst enviar un requeriment als propietaris de Cal Macià d’Alcarràs per obligar-los a apuntalar l’edifici amb la finalitat d’evitar que s’esfondri, segons va avançar l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany, a La Vanguardia.
L’immoble va ser declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) el mes de juliol passat, i el col·lectiu Salvem Cal Macià ha demanat a la Generalitat que posi en marxa els tràmits d’expropiació perquè l’edifici, situat a la partida de Vallmanya, passi a engrossir el patrimoni públic abans que comenci a convertir-se en ruïnes. També proposa que el Govern executi els treballs necessaris per garantir-ne l’estabilitat i que, posteriorment i de manera subsidiària, li carregui el cost a la propietat.
L’ajuntament d’Alcarràs, per la seua part, es mostra partidari també que sigui la Generalitat qui assumeixi la intervenció en l’edifici, especialment després que el consistori no tingués èxit en el requeriment que va enviar a la propietat a finals de l’any passat perquè en dos setmanes presentés una proposta tècnica sobre la conservació de l’edifici.
“Vam fer el requeriment, i ens demanaven que expropiéssim, però legalment no és tan senzill. És millor que ho faci la Generalitat, té més recursos”, va declarar Castany al mitjà barceloní.