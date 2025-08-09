HABITATGE
Les Borges ordena a tots els habitants del bloc okupat que marxin en el termini d’un mes
El declara inhabitable i els exigeix abandonar-lo, sense distinció entre okupes, inquilins i propietaris. Adverteix els afectats que, passat aquest temps, podrà requerir el desallotjament forçós de l’immoble
Els habitants del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques van començar a rebre ahir notificacions de l’ajuntament que declaren l’edifici inhabitable i els donen un termini d’un mes per abandonar-lo. En aquest immoble de 77 habitatges conviuen famílies que resideixen en uns 40 pisos okupats, una desena d’inquilins amb contractes de lloguer social i algun propietari particular. L’exigència de desallotjar l’immoble afecta tothom sense distinció i el consistori els adverteix que, si no marxen de forma voluntària, instarà al desallotjament mitjançant un “tràmit d’execució forçosa”.
L’ajuntament va iniciar el procés per declarar inhabitable el bloc al maig, i ho va aprovar de forma definitiva divendres passat, a través d’un decret d’alcaldia, en el qual desestima la majoria de les al·legacions que van presentar 16 afectats per evitar el desallotjament, basant-se en informes municipals segons els quals l’edifici presenta unes “condicions inadequades de seguretat, salubritat i funcionalitat”. El decret recorda successos com l'incendi del 14 de juny del 2024, amb quatre intoxicats per inhalació de fum i aprecia risc en connexions a la xarxa elèctrica.
L’alcalde, Josep Farran, va afirmar que “no és una situació còmoda, però tenim la responsabilitat d’actuar per seguretat”. El decret exigeix a la propietat de l’edifici que porti a terme les obres necessàries perquè compleixi de nou condicions d’habitabilitat. Li atorga un termini de dos mesos per iniciar-les, passat el qual el consistori adverteix que podrà imposar multes coercitives. També exigeix al titular de l’immoble que “ofereixi solucions de reallotjament” durant les obres als residents “amb contracte de lloguer en vigor”, tret que “els arrendataris optin per la resolució del contracte”.
Queixes entre els afectats
Agents de la Policia Local de les Borges Blanques van començar a entregar ahir còpies del decret als afectats. Ho van fer trucant porta a porta a cadascun dels habitants del bloc, acompanyats d’efectius dels Mossos d’Esquadra. Així ho van explicar habitants del bloc, alguns dels quals van expressar la seua disconformitat amb el procés. “A alguns ens van dir que era una resolució judicial quan en realitat no ho era”, van assegurar alguns.
L’edifici ha estat objecte durant anys de diversos desallotjaments de pisos okupats. L’últim va tenir lloc el mes de febrer passat.