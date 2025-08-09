TURISME
El vaixell impulsat amb energia solar arriba a Rialb i transportarà turistes a partir del 2026
Mentre el Consorci Segre-Rialb promou embarcadors i altres instal·lacions al pantà i el seu entorn. En el marc del projecte milionari finançat per la UE per diversificar l’oferta turística
El Consorci Segre-Rialb, que reuneix municipis a l’entorn del pantà de Rialb, ja ha rebut el vaixell impulsat amb energia solar la construcció de la qual va encarregar a finals de l’any passat. Tanmateix, encara caldran diversos mesos perquè pugui començar a transportar turistes. Està pendent de tràmits com la matriculació i l’obtenció de permisos de navegació. Així mateix, el consorci preveu treure a concurs la gestió d’aquest mitjà de transport, que podria funcionar a començaments del 2026.
Aquesta embarcació té l’objectiu de facilitar el pas de turistes entre els diferents municipis a la vora del pantà. Per a això recorrerà un circuit a través d’embarcadors a la Baronia de Rialb, Tiurana i Bassella, si bé el consorci es planteja incloure-hi altres localitats en el futur si les reserves d’aigua del pantà ho permeten. Ara emmagatzema 323 hectòmetres cúbics, una quantitat molt per sobre de la mitjana en plena campanya de reg i que suposa el 80% de capacitat. La situació actual contrasta amb la sequera dels tres anys anteriors, en els quals el nivell de l’embassament va arribar a quedar per sota del 5%. Va ser durant aquest període quan el consorci va reformular el projecte inicial, de més magnitud. El vaixell que havia de tenir capacitat per a 24 viatgers es va reduir a 12 i el nombre d’embarcadors va passar de vuit a quatre.
A l’espera que el vaixell pugui començar a navegar, el consorci es troba immers en les obres necessàries per posar en marxa aquest mitjà de transport. Ha adjudicat dos embarcadors que se sumaran als dos ja existents i haurà d’habilitar altres instal·lacions com a punts d’amarratge i de recàrrega elèctrica com a suport als panells solars de l’embarcació.
Aquesta iniciativa es desenvolupa de forma paral·lela a altres projectes de turisme actiu al pantà i el seu entorn, que van des de millorar accessos fins a crear equipaments esportius a l’aire lliure. Tot això forma part d’un programa d’actuacions finançat amb 2,5 milions del fons Next Generation de la UE per diversificar l’oferta turística.