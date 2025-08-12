Segon detingut pel robatori de peces de bronze del cementiri del Palau d'Anglesola
L'arrestat, amb 13 antecedents, s'amagava en una casa de Mollerussa i la seua dona va ser detinguda fa una setmana
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 31 anys com a presumpte autor del furt de diversos elements funeraris del cementiri del Palau d’Anglesola. Es tracta de la parella d'una dona de 22 anys que ja va ser arrestada fa una setmana pels mateixos fets, que van tenir lloc l'1 d'agost passat al vespre.
Segons la policia catalana, l'home, amb fins a 13 antecedents, hauria estat amagat en una casa de Mollerussa, on se l'ha localitzat aquest dimarts i on s'ha muntat un dispositiu per detenir-lo. Tots dos haurien arrencat creus, medallons i altres elements de bronze de les làpides i els haurien dut a una deixalleria de Mollerussa. Es calcula que el valor de mercat i la seva instal·lació rondaria els 4.300 euros.