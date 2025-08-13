Dos detingudes per robar joies de cases on treballaven a Juneda i Mollerussa
Una de les arrestades va ser descoberta amb un parany que li va preparar la propietària de l'habitatge
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 8 d’agost a Lleida una dona de 56 anys per un delicte de furt. Els fets es remunten als mesos de desembre i gener passats, quan una veïna de Juneda va haver de contractar els serveis d’una empresa d’assistència a domicili de la capital del Segrià. Aquesta va enviar diverses cuidadores al domicili per tal de cobrir els diferents horaris i ajudar a la demandant.
Un dels dies la denunciant va descobrir que li faltaven unes joies que tenia guardades i va sospitar d’alguna de les cuidadores. Seguidament va posar els fets en coneixement del Mossos, els quals van obrir una investigació. Fruit de les indagacions es va descobrir que una de les treballadores havia venut dos lots de joies en una botiga de compravenda d’or. Posteriorment es va comprovar que es tractava de les joies denunciades com a sostretes i els mossos van detenir la cuidadora. Aquesta va passar l’endemà de la detenció a disposició judicial a Lleida.
En un altre cas, els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts una dona de 57 anys, com a presumpta autora d’un altre delicte de furt. Els fets es remunten a finals de l’any 2023, quan la detinguda treballava netejant el domicili d’una veïna de Mollerussa.
La propietària es va adonar que li faltaven joies i diners que guardava a l’armari d’una de les habitacions i va posar-li un parany a la dona de la neteja. Quan aquesta va quedar descoberta, li va demanar a la propietària que no la denunciés, amb la promesa que li aniria tornant tot el que havia furtat. Finalment, cansada de falses promeses, la propietària es va decidir a denunciar el fet i aportar les diferents proves que tenia. Els investigadors van detenir aquest dimarts la presumpta autora del furt a Mollerussa i aquest matí ha passat a disposició judicial a Lleida.