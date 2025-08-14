FAUNA
Agricultura subvencionarà la contractació de caçadors professionals de conills al 80%
Llança quatre línies d’ajuts que inclouen pagar fins al 75% de la compra de cartutxos de perdigons sense plom. Prepara un pla contra el senglar al Pirineu per aturar els casos de tuberculosi bovina
La conselleria d’Agricultura finançarà fins el vuitanta per cent del cost de contractació de professionals i empreses de control de fauna per a la captura de conills. L’ajuda, amb un límit de 50.000 euros per beneficiari, s’inclourà al paquet de subvencions per fer front a la superpoblació de conills a la demarcació de Lleida, i en el marc del pla de control de l’espècie, les bases del qual publicarà ben aviat el departament que dirigeix Òscar Ordeig.
Aquests serveis, per als quals els guardes rurals s’habiliten com a guardes de caça, s’ofereixen de manera general als vedats i tenen per objectiu la vigilància d’instal·lacions agrícoles i el control de la fauna cinegètica, van explicar fonts de la conselleria.
La mesura assolirà els serveis d’empreses i de professionals independents que ja donen servei en zones urbanes en la captura de senglars, de coloms i d’espècies exòtiques.
El paquet d’ajuts inclourà una altra línia dirigida a finançar l’adquisició de cartutxos del calibre 12 per al control, exclusivament, del conill de bosc. En aquest cas, i amb una limitació de 1.000 euros per beneficiari, la subvenció assolirà el 50% del valor de la munició si es tracta de perdigons de plom i del 75% si no inclouen aquest metall, que normalment se substitueix per l’acer.
La retirada gradual de la munició de plom és un dels objectius ambientals de la UE, que té previst implementar-ne la prohibició en un termini de tres anys.
Dos paquets més
Les bases que prepara Agricultura inclouran dos blocs més de subvencions.
Un estarà destinat a la finançar fins el 80 per cent del cost, amb un límit de 20.000 € per beneficiari, la compra de protectors per a fruiters, xarxes, tancaments perimetrals i línies elèctriques per protegir els cultius. La mesura inclou el cost d’instal·lació.
L’altre, amb límits del 50 per cent i de 2.000 euros per beneficiari, cobrirà l’adquisició de dispositius de visió nocturna per poder disparar als conills de nit. Fins ara disposen de l’autorització per utilitzar aquest tipus de dispositius 825 persones a Catalunya, i el departament espera que aquest any 1.185 l’adquireixin.
La conselleria d’Agricultura té previst aprovar al llarg del mes que ve un pla de control de la població de senglar al Pirineu de Lleida amb l’objectiu de reduir el risc de transmissió de la tuberculosi bovina.
Laia Angrill, representant de Joves d’Unió de Pagesos, va reclamar “plans de control per reduir les sobrepoblacions, declarar l’emergència cinegètica si no es compleixen els objectius i unificar i ampliar els períodes de caça”. En el cas concret de la gestió de la tuberculosi, va dir que “al Pirineu hi ha un 14% de casos positius”.
“No podem assumir que per un positiu en el nostre bestiar hàgim de sacrificar-lo tot”, va afegir la dirigent d’UP.
Protestes contra la gestió dels danys de la fauna
maders de l’Alt Urgell, de la resta del Pirineu i d’altres punts de Catalunya van protestar ahir contra la gestió dels danys de la fauna. El col·lectiu, format per un grup de sis tractors i deu vehicles, van iniciar una marxa lenta des del polígon de la Seu, a l’N-260, fins a Anserall, ja a la carretera N-145 en direcció a Andorra, per exigir una gestió “més justa i eficient” de la gestió que porta a terme el Govern. La mobilització va provocar retencions de vehicles, encara que van ser poc significatives. Va continuar dins de la capital de l’Alt Urgell, i els manifestants es van concentrar a la plaça Catalunya, en ple centre de la ciutat, on van llegir un manifest.