ACTUACIONS
Set multes a la Ribera Salada, una per utilitzar un fogonet
Els Mossos van denunciar el cap de setmana passat una persona per utilitzar un fogonet a l’entorn fluvial de la Ribera Salada, al Solsonès, malgrat l’alt risc d’incendi. També van detectar sis vehicles per pistes que no estaven permeses o que estaven mal aparcats i van aixecar dos actes per drogues. D’altra banda, els Rurals han intensificat la vigilància contra la captura il·legal de fringíl·lids. A les Borges Blanques, van ser denunciats dos individus capturar set aus protegides.