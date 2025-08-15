A consulta el reglament d’accés al nucli antic
El sistema amb càmeres, el 2026
La implantació de càmeres de lectura de matrícula als principals accessos al nucli antic de Solsona, que està en fase de proves des de l’any passat, entrarà en vigor a principis del 2026. L’ajuntament sotmet fins al pròxim 6 de setembre a consulta la proposta del reglament que regularà les pilones automàtiques i càmeres de lectura de matrícules, per “ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit al nucli antic” amb el control de l’accés de vehicles fora dels horaris comercials, segons va explicar l’edil de Governació, Esther Espluga.
Així mateix, les càmeres estan instal·lades als portals del Castell i del Pont, a l’entrada de la plaça de Palau des de Vall Calent i als carrers de la Regata i de Sant Pau, mentre que la recepció de les imatges se centralitza a la comissària de la Policia Local.
D’aquesta manera, el nou sistema autoritzarà l’entrada de vehicles únicament amb la lectura de la matrícula, que residents i comerciants hauran de facilitar al consistori. Podran sol·licitar l’autorització fora de l’horari d’obertura els residents del nucli antic, els propietaris o els que lloguen places d’aparcament, entre d’altres.