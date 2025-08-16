Una situació sense precedents: tancats nou espais naturals de Catalunya per l'alt risc d'incendi
A la demarcació de Lleida està restringit l'accés al Montsec d'Ares i a la Serra del Mont-roig
Catalunya ha tancat aquest dissabte nou espais naturals per l'alt risc d'incendi. Les restriccions s'allargaran fins dilluns, amb diumenge com el dia de màxim perill. La cap de guàrdia del cos d'Agents Rurals, Alicia Bayán, ha explicat que la restricció d'accés a nou massissos és una situació "sense precedents" i es deu a les condicions meteorològiques: altes temperatures, humitat per sota del 30% i vent de nord, a més de l'escassetat de pluges els últims dies.
Aquest dissabte hi ha fins a 126 municipis de 13 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, i 128 localitats més de 19 comarques que també estaran en nivell 3, per perill molt alt.
Els espais tancats són el Cap de Creus i la Serra de l'Albera a Girona; les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la serra de Montsant i les Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona; les serres de Cardó - el Boix i els Ports a l'Ebre i, finalment, el Montsec d'Ares i la serra de Mont-roig a Lleida.