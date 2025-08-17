Camarasa també tanca les seues piscines per excrements a l’aigua, el desè cas a Lleida aquest estiu
L'ajuntament atribueix aquest succés a una "barrabassada viral"
L’ajuntament de Camarasa ha tancat aquest matí les seues piscines municipals després de trobar excrements a l’aigua. El consistori ha emès un ban en el qual prohibeix "per seguretat i salut" banyar-se en elles "avui i fins nou avís" i atribueix aquest succés a una "barrabassada viral". Encara que les piscines siguin fora de servei, manté obert el bar del recinte.
Aquest és el desè succés d’aquest tipus que obliga a tancar piscines a Lleida aquest estiu. Tàrrega ha tancat les seues tres vegades per aquesta raó i ha contractat seguretat privada per provar d’evitar que es repeteixi. A Almacelles ha succeït dos vegades i també ha ocorregut a Bellver de Cerdanya, Corbins, Alcarràs i Bellpuig.
Tot apunta que darrere d’aquests actes incívics es troba un repte que s’ha fet viral a les xarxes.
CARMINA MARSIÑACH