Tribut al primer alcalde elegit a les urnes
La Vall Fosca va retre ahir homenatge a Sinto Font, elegit alcalde de la Torre de Capdella en les primeres eleccions municipals el 1979. Se li va concedir el I Guardó Vall Fosca, una distinció impulsada pel Museu Hidroelèctric de Capdella i l’ajuntament que naix per tal de destacar trajectòries d’excel·lència i compromís amb el territori. En aquest cas, s’ha reconegut Font per la seua manera de governar participativa i orientada en el benestar comunitari, a més del seu paper en l’ampliació de serveis bàsics, la modernització d’infraestructures i iniciatives per reforçar la cohesió entre els pobles de la vall.
Font va rebre l’escultura Amunt, creada per l’artista Ernest Altés amb pedra i ferro. La peça representa l’esforç compartit i la voluntat d’avançar sense trencar el vincle amb el territori.