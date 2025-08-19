Catalunya aixeca les restriccions als espais naturals
Cap municipi es troba ja en els nivells més elevats del pla per incendis
La Generalitat ha desactivat aquest dimarts a la matinada l’alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) després que el risc d’incendi hagi baixat de forma generalitzada al territori. També s’aixequen les restriccions vigents des de dissabte i es reobren els accessos als espais naturals dels municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals, entre ells el Montsec d'Ares i la serra del Mont-roig, a Lleida.
En els darrers tres dies, les activitats esportives i altres com acampades s’han hagut de traslladar a un nucli habitat o suspendre’s en aquestes poblacions, entre altres limitacions. Segons informa Protecció Civil, aquest dimarts cap municipi no es troba ni el nivell 4, de perill extrem d’incendi forestal, ni en el 3, de perill molt alt.
En els darrers dies, l’onada de calor havia fet disparar els termòmetres i el risc d’incendi ha estat extrem en més d’un centenar de municipis de Catalunya, mentre grans focs estan devorant el nord-oest de la Península.