Detinguts dos joves a Tàrrega arran de l'estrebada d'una cadena d'or a una dona
L'assalt es va produir al carrer Sant Agustí
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tàrrega van detenir aquest dilluns dos joves de 21 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació al carrer Sant Agustí de la capital de l'Urgell.
Els fets van tenir lloc durant el matí quan una dona va patir l'estrebada d'una cadena d'or per part d'un jove que va fugir ràpidament del lloc. La víctima va denunciar l'incident a la comissaria dels Mossos, proporcionant una descripció que coincidia amb un individu prèviament identificat en diversos incidents a Tàrrega.
Després d'activar-se una ordre de detenció, agents de la Policia Local van localitzar i capturar el presumpte autor principal, un home de 21 anys, a les proximitats de les piscines municipals durant la primera hora de la tarda.
Detenció del segon implicat
Paral·lelament, les forces de seguretat havien acudit a un incident en un edifici abandonat del carrer Urgell, on un jove havia accedit després d'escalar la façana i trencar una finestra. Quan els agents van arribar, el sospitós va reaccionar amb amenaces i autolesions amb vidres trencats.
Amb l'arribada del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els agents van aconseguir controlar la situació i detenir l'home per danys, atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència. Durant l'escorcoll a comissaria, se li va trobar amagada al mitjó la mateixa cadena d'or sostreta aquell matí.
Antecedents i procés judicial
Les investigacions han confirmat que aquest segon detingut, de 25 anys, forma part del mateix grup que l'autor de l'estrebada, quedant també imputat pel robatori violent. Ambdós detinguts, que compten amb antecedents policials, han passat aquest matí a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.