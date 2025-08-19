Espanya torna a andorrans 2,7 milions de l’IVA de compres
La majoria de les transaccions són en establiments d’alimentació
La duana de la Farga de Moles ha validat 75.727 tiquets per a la devolució de l’IVA a residents del Principat d’Andorra durant els primers sis mesos de l’any. Aquestes operacions suposen que l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT) ha tornat 2.764.105 euros per compres fetes per aquests residents a l’altre costat de la frontera hispanoandorrana. El balanç, segons la informació facilitada i recopilada per l’organisme públic espanyol encarregat de la gestió d’impostos i tributs, demostra que les xifres són pràcticament idèntiques a les del primer semestre del 2024. En el primer semestre de l’any passat, l’import tornat es va aproximar als 2,76 milions d’euros després de tramitar un total de 70.882 tiquets.
Igual que en anteriors balanços, la major part dels tiquets validats corresponen al sector de l’alimentació, fet que evidencia que majoritàriament es tracta de compres bàsiques setmanals. El 2024 es va tancar amb una devolució total de 6,6 milions d’euros, pràcticament 1,5 milions per sobre del balanç de l’any anterior. La tendència demostra l’hàbit, cada vegada més gran, dels residents del país veí d’acudir a comprar fora de les seues fronteres. Es tracta d’un fenomen a l’alça des de la instal·lació del primer gran supermercat a la Seu d’Urgell que tramitava la devolució de l’IVA (Mercadona), i al qual l’han succeït amb les obertures d’altres grans cadenes com Aldi i Bonpreu Esclat, que també faciliten el procés.
A les sol·licituds de devolució de l’IVA tenen dret els residents del Principat d’Andorra, al no formar part aquest país de la Unió Europea. Des que al 2018 van retirar el límit mínim de 90 euros per poder sol·licitar-lo, el volum es veu incrementat cada vegada més. Així mateix, l’AEAT va facilitar fa uns anys el procés amb el DIVA, un sistema digital a través d’un dispositiu instal·lat a la frontera de la Farga de Moles que fa més àgil el tràmit de devolució.