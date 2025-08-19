L’Estat adjudica la rotonda de l’Eix Pirinenc a Montferrer per 730.000 €
Després d’un primer concurs desert l’any 2022, en aquesta ocasió hi ha hagut 5 empreses que han presentat ofertes. L’objectiu ara és començar les obres “abans de la campanya de la neu”
El ministeri de Transports acaba d’adjudicar la construcció de la rotonda que ha de regular el trànsit a l’encreuament de l’Eix Pirinenc (N-260) amb la carretera que condueix a l’aeroport i al nucli de Montferrer. La taula de contractació ha acordat contractar per a aquesta obra l’empresa Pasquina, que ha guanyat el concurs amb una oferta de 729.630 euros (amb impostos) i una valoració de 100 punts sobre 100.
L’alcalde de Montferrer, Albert Marquet, va avançar ahir que els primers moviments de terra haurien de començar abans de la campanya d’hivern, una vegada disminueixi el volum de vehicles, a prop 15.000 al dia. Per la seua part, fonts del Govern espanyol van explicar que l’objectiu és de poder començar l’obra “abans de la campanya de la neu”. Les mateixes fonts van indicar que queda pendent la formalització del contracte amb la firma constructora, que es preveu fer “durant les properes setmanes”. “Una vegada Pasquina formalitzi el contracte quedarà definit el dia concret d’inici de moviment de terres de la nova glorieta”, van afegir.
Fa més d’una dècada que veïns i institucions reclamen la rotonda per millorar la seguretat viària. Ja l’any 2013, veïns i famílies de l’escola de Montferrer van iniciar mobilitzacions per denunciar la perillositat de la carretera, que divideix el municipi. La intersecció està regulada actualment amb diversos illots i senyals de cedir el pas a l’N-260, i amb senyals de stop a la carretera local.
El ministeri de Transports va intentar adjudicar un primer concurs públic el 2022, però va quedar desert. Aquesta vegada ha revisat el preu de sortida a l’alça, amb un increment de més d’un 40% (841.613 euros). El termini d’execució serà de 5 mesos, i les obres poden estar llestes a la primavera. El principal problema d’aquest punt és la dificultat d’incorporació dels vehicles que surten de Montferrer i Aravell cap a l’N-260, sobretot en els moments de més trànsit. La glorieta, a part de millorar la circulació, obligarà els vehicles a reduir la velocitat, cosa que també incrementarà la seguretat. El projecte detalla millores per als vianants, com passos per facilitar-los creuar la via. També quedarà renovada la senyalització.
El polèmic encreuament de la carretera N-260 està situat en un punt en el qual el trànsit rodat té una intensitat elevada, entre altres causes per la presència al seu entorn de 5 nuclis de població habitats: els de Montferrer, Aravell, Bellestar, Castellbò i la urbanització del Balcó del Pirineu. A això se suma la proximitat amb l’aeroport d’Andorra-la Seu, que té en aquesta intersecció l’inici d’una de les seues vies d’accés.
Al trànsit que generen aquests nuclis habitats i l’aeroport se suma la ubicació pròxima de la rotonda d’Adrall, que serveix d’accés cap al Pallars i la Noguera i que multiplica el volum de vehicles que circulen entre aquestes dos comarques i la de l’Alt Urgell. L’estació d’aforament més pròxima està situada a la Seu i comptabilitzava un trànsit de 14.991 vehicles l’any 2022.