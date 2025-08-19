Tres joves detinguts per robar en vuit bars de piscines de pobles de les Garrigues
Els Mossos d'Esquadra els van enxampar en un control a Juneda
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves sospitosos de cometre una sèrie de robatoris en establiments d'hostaleria situats a l'interior de piscines i centres esportius municipals de la comarca de les Garrigues. Les detencions es van produir a finals de la setmana passada quan els agents van arrestar dos homes de 19 anys i un menor d'edat, com a presumptes autors de deu robatoris amb força i un robatori amb violència i intimidació.
La investigació es va iniciar a finals de juliol de 2024, quan la Unitat d'Investigació de Mossos a Mollerussa va començar a treballar arran d'una sèrie de robatoris a la comarca. Segons les indagacions policials, els lladres accedien als establiments a altes hores de la matinada forçant portes i finestres, i el seu objectiu principal eren els diners de les caixes enregistradores, begudes alcohòliques, aliments i altres objectes de valor.
Entre els municipis afectats es troben Tarrés, Vinaixa, els Omellons, el Vilosell, Fulleda, Castelldans, Pobla de Cérvoles i l'Albagés, amb un valor total del material sostret superior als 5.000 euros. Cal destacar que en el robatori ocorregut a Vinaixa el 26 de juliol, els lladres van agredir un testimoni que intentava alertar per telèfon en sospitar que estaven robant al recinte.
Identificació i detenció dels sospitosos
Les imatges obtingudes dels sistemes de seguretat d'alguns dels assalts van permetre als investigadors determinar que, tot i que anaven tapats amb caputxes, gorres i tapaboques per dificultar la seva identificació, es tractava de persones joves que arribaven amb un model concret de vehicle.
El punt d'inflexió va arribar la matinada del 14 d'agost, quan una patrulla de la comissaria de Borges Blanques va aturar a Juneda un vehicle ocupat per tres homes. El cotxe anava carregat de begudes alcohòliques, peces de roba fosca amb caputxes, tapaboques, guants i una eina tipus mall. En aquell moment, els agents van comissar tots els objectes, però davant la manca d'indicis suficients per relacionar-los amb cap robatori concret, els van deixar marxar després d'identificar-los plenament.
L'endemà, gràcies al treball previ de recopilació d'indicis i anàlisis d'imatges, els investigadors van poder constatar que les peces de roba comissades coincidien plenament amb les visionades a les gravacions i que el vehicle corresponia al que s'estava investigant. Amb aquestes evidències, el divendres a la nit els agents van localitzar i detenir a Arbeca un dels homes i el menor d'edat, mentre que posteriorment l'altre home investigat es va presentar voluntàriament a comissaria i va quedar detingut.
Dissabte al matí, un cop informada la Fiscalia de Menors, el menor va ser lliurat als seus familiars, mentre que els dos homes adults van passar a disposició judicial aquest dilluns davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.