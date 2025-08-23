Fira centenària i de quilòmetre zero a Artesa de Segre
Aquest cap de setmana amb 60 expositors, entre els quals una vintena de productors de proximitat i cuiners. S’emmarca dins de la campanya Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia
Uns seixanta expositors participen aquest cap de setmana en la 581 Fira de Sant Bartomeu-Fira del Montsec, entre els quals una vintena de productors i diversos cuiners que oferiran demostracions culinàries en directe, degustacions, maridatges i sopars a l’aire lliure. Cada proposta gastronòmica estarà basada en ingredients de quilòmetre zero, com farines elaborades en la centenària farinera del municipi, farines ecològiques, cerveses artesanes, embotits, formatges o pans i coques tradicionals, a més d’oli d’oliva verge extra, entre d’altres. La Fira compta amb el suport de Gust de Lleida.
Els assistents podran gaudir d’una ruta gastronòmica en què es podrà participar amb el Passaport del Gust. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va indicar que la fira s’emmarca dins de la campanya Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, impulsada per la Generalitat, que reconeix el valor gastronòmic del país i que dins de la fira tindrà el seu espai a D’Artesa el Plat. “L’objectiu d’aquesta proposta és reforçar el vincle entre els productors i els restauradors locals mostrant com el producte de proximitat es transforma”, va remarcar el primer edil. També hi haurà showcookings protagonitzats per establiments emblemàtics com la centenària Pastisseries Borrell, els restaurants El Celler, El Dien, El Xalet o la xef Olga Mayora.
La centenària Fira d’Artesa és una de les més antigues de Catalunya amb orígens documentats el 1443. El certamen, conegut antigament com Fira del Meló, va ser un punt de trobada per a la compra i venda d’animals, eines agrícoles i productes del camp. Amb el pas del temps i el declivi de la producció de melons, el focus s’ha posat en el producte agroalimentari local, l’artesania, el comerç i la gastronomia, va explicar l’alcalde. Hi haurà un estand dedicat a la producció del meló de secà de Gerb i diumenge acollirà el mercat setmanal, amb la qual cosa s’espera una massiva afluència de públic.